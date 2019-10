The Batman: Robert Pattinson e la somiglianza con Bruce Wayne in un fumetto del 1992

Robert Pattinson, futuro protagonista di The Batman, è incredibilmente simile a una versione di Bruce Wayne presente in un fumetto del 1992.

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e l'arrivo della star nel mondo della DC sembra quasi un segno del destino, considerando la straordinaria somiglianza tra l'attore britannico e una versione di Bruce Wayne presente nelle pagine negli anni Novanta.

Tra le pagine di Batman: Night Cries, pubblicato nel 1992, appare infatti una versione di Bruce Wayne più giovane rispetto alle immagini abitualmente associate all'aspetto dell'eroe di Gotham City e che ricorda visivamente Robert Pattinson.

Alcuni fan hanno persino ipotizzato che la sceneggiatura del film The Batman diretto da Matt Reeves sia ispirata al volume in cui Batmam è alle prese con un'indagine in collaborazione con il commissario James Gordon, ritrovandosi a seguire degli indizi legati a degli omicidi legati ad abusi compiuti su minori e alla morte dei genitori dei piccoli.

I due cercano di individuare il serial killer, ma Bruce Wayne si ritrova dalla parte del sospettato quando c'è chi sostiene pubblicamente che il vigilante stia uccidendo i colpevoli. Gordon, inoltre, deve confrontarsi con quanto vissuto in passato.

L'atmosfera della storia potrebbe essere in linea con le indiscrezioni rivelate da Reeves che da tempo parla di una versione di Batman più giovane e impegnato a usare il suo talento come detective.

Per ora ci sono poche conferme riguardante i possibili interpreti dell'atteso cinecomic: Jeffrey Wright dovrebbe essere il commissario Jim Gordon, mentre Jonah Hill avere la parte uno dei suoi antagonisti, forse Il Pinguino o l'Enigmista.

Tra le attrici in corsa per il ruolo di Catwoman ci sarebbero invece Tessa Thompson, Lupita Nyong'o, Alexandra Shipp, Gugu Mbatha-Raw e Logan Browning.

L'uscita del film è prevista nelle sale americane per il 25 giugno 2021.