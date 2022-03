The Batman: Robert Pattinson si è ispirato anche a Michael Corleone per il ruolo di Bruce Wayne

The Batman è arrivato nei cinema di tutto il mondo e Robert Pattinson ha svelato che tra le sue fonti di ispirazione c'è anche Il Padrino.

L'attore, intervistato da LA Times, ha raccontato di aver pensato a classici del passato e a icone del mondo dello spettacolo per portare in vita la sua versione di Bruce Wayne.

Robert Pattinson, parlando di The Batman, ha raccontato: "Durante il nostro primo incontro, Matt Reeves ha accennato al fatto che Kurt Cobain era uno dei punti cardine del personaggio. Semplicemente mi ha fatto pensare a quell'idea".

La star, che ha proposto una versione di Bruce Wayne diversa dai suoi predecessori, per età ed esperienza, ha quindi aggiunto: "C'è qualcosa riguardante questo tipo di tormento auto-inflitto che ho sempre trovato realmente interessante e inoltre ereditare una vita che non sei del tutto sicuro di volere, ma al tempo stesso a cui non puoi rinunciare del tutto. Mi ricordo che abbiamo parlato molto anche di Michael Corleone".

Il personaggio interpretato da Al Pacino nei film cult Il padrino diretti da Francis Ford Coppola sono quindi diventati un punto di riferimento per delineare la versione di Bruce Wayne portata in questi giorni nelle sale.

Nel lungometraggio diretto da Reeves il giovane miliardario è ritratto dando particolare attenzione alle doti come detective di Bruce, oltre a ritrarlo in un momento della sua vita in cui inizia a cercare di capire il suo ruolo nel difendere e affrontare il mondo del crimine a Gotham City.