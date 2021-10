The Batman, Robert Pattinson indossò il costume di Val Kilmer ai provini

Il DC FanDome non ci ha regalato solo un nuovo trailer di The Batman, ma anche tante curiosità sul film, e una di queste riguarda i primi screen test con Robert Pattinson, che ha girato le scene con indosso il costume di Val Kilmer.

Quale metodo migliore per farsi l'idea di come può essere un attore nei panni di un supereroe del fargli indossare il costume che fu in precedenza di un suo collega? A quanto pare non ve ne sono, perché è esattamente ciò che è successo in occasione dei primi screen test per The Batman.

Durante il DC FanDome Matt Reeves e Robert Pattinson hanno rivelato che il protagonista di The Batman affrontò una delle ultime fasi di casting indossando il costume che l'Uomo Pipistrello di Val Kilmer portava nella pellicola di Joel Schumacher, Batman Forever.

"Rob fece il suo primo screen test da solo, e indossava letteralmente quello che ritengo fosse il Batsuit di Val Kilmer. Che, tra l'altro, è stato davvero un momento assurdo" ricorda Reeves.

"Sì, è stato assurdo! Ma ricordo di averlo indossato e aver detto 'Tutto questo è impossibile. Sarà assolutamente impossibile'" ha poi confermato Pattinson "Voglio dire, indossare un costume con uno strato di 5 cm di gomma, o di lattice, con i nervi a fior di pelle e l'adrenalina a mille... Ricordo che girammo tipo due scene, e qualcuno intervenne dicendo 'Cosa possiamo fare per tutto questo sudore?' e gli altri 'Nulla, non c'è nulla che possiamo fare'. Mi dovettero drenare da tutto quel liquido" ha raccontato l'attore ridendo.

Ma poi arrivò il momento di indossare una prima versione del costume che sarebbe diventato quello che abbiamo visto anche nei materiali promozionali di The Batman, e Reeves non avrebbe potuto essere più colpito.

"L'altra cosa che ricordo, che poi è stata fondamentale per il film, è quando alla fine di una prova costume tu uscisti dal camerino con il trucco sugli occhi, la trasformazione era iniziata" ha continuato Reeves, rivolgendosi a Pattinson "E quel momento, per me, fu quando realizzai 'Oh mio Dio, è proprio adatto a Robert!'. Era fantastico. E ricordo che dopo mi dicesti 'Non so cosa ho appena fatto. Non ne ho la più pallida idea'. E io ti risposi che eri stato grandioso, perché era così. Una figata assurda".

The Batman arriverà al cinema nel 2022.