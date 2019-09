The Batman: Robert Pattinson furioso per la fuga di notizie sul suo ruolo

Robert Pattinson: quando venne fuori il nome per The Batman, l'attore non aveva ancora ottenuto il ruolo e aveva paura che le trattative sarebbero saltate.

Robert Pattinson e il ruolo in The Batman: l'attore ha raccontato - qualche settimana dopo l'ufficializzazione del ruolo - della fuga di notizie per il quale si arrabbiò tantissimo e che mandò il suo staff nel panico.

Quando Robert Pattinson ha scoperto che prima della conferma ufficiale era stato fatto il suo nome come protagonista di The Batman è andato letteralmente su tutte le furie. La paura, come ha spiegato, in una intervista a Variety era che questo leak di notizie avrebbe potuto vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad allora per ottenere la parte. A preoccuparlo era anche la possibile reazione violenta di alcuni fan al casting: il ricordo di come era stato trattato Ben Affleck all'epoca di Batman v Superman deve aver, infatti, aleggiato a lungo nella mente dell'attore.

Robert Pattinson è il nuovo Batman: 5 film per ricredersi sull'attore di Twilight

Lo scoop su Robert Pattinson in The Batman era trapelato il 16 maggio, ben due settimane prima che venisse certificato dalla Warner Bros., mandando nel panico l'attore che, nel frattempo era anche impegnato nella presentazione di The Lighthouse al festival di Cannes. Pattinson, infatti, al momento della 'soffiata' non aveva ancora fatto le audizioni per il ruolo. "Quando è trapelato il mio nome ero incazzato nero, tutti lo eravamo. Io e il mio team pensavamo che sarebbe andato tutto a rotoli. In quel momento ero seduto vicino a Christopher McQuarrie (il regista degli ultimi due Mission: Impossible ndr.) che non avevo mai incontrato prima e l'unica cosa che vedeva era me che continuavo a cercare me stesso su Google!".

Pattinson aveva adocchiato la parte da un po' di tempo, aveva saputo della sceneggiatura di Matt Reeves in cui il Cavaliere Oscuro era in una versione molto più giovane rispetto agli adattamenti precedenti e aveva chiesto un incontro con il regista per discuterne. Reeves acconsentì ma solo dopo la chiusura definitiva dello script. Fu allora che il nome di Pattinson venne fuori: "È stato terrificante" ha raccontato la star di Twilight che si è visto letteralmente crollare il mondo addosso, convinto che una cosa di questo genere lo avrebbe definitivamente 'bruciato'. Le cose, per fortuna, sono andate diversamente, così come le paure per le reazioni del pubblico alla notizia, ma hanno comportato un lavoro per l'audizione molto più intenso non solo per il poco tempo a disposizione, ma anche perché di mezzo c'era la promozione di un film alla Croisette. Così ha dovuto esercitarsi nella sua camera d'albergo.

All'ultimo step, in cui la corsa era tra lui e Nicholas Hoult, Robert Pattinson ha provato il costume di Batman, descrivendo il momento come un qualcosa di estremamente emozionante. "È forse la cosa più folle che io abbia mai fatto. - E vedendosi allo specchio ha sottolineato l'effetto trasformante che ha avuto sulla sua persona. - Ti senti immediatamente più potente ed è stupefacente che sia qualcosa in cui entrare è molto difficile e che ci sia un rituale particolarmente umiliante in cui cinque persone intorno a tentano di infilarti cose addosso. E quando hanno finito ti senti forte sì, ti senti un duro, anche se qualcuno ha dovuto comprimerti le chiappe per vestirti".

Cinque giorni dopo, arrivò l'annuncio che era stato scelto come nuovo Batman e il caso a voluto che proprio in quel momento fosse sul set di Tenet di Christopher Nolan, autore della trilogia sull'eroe di Gotham City nei primi anni Duemila. L'uscita di The Batman è prevista per 21 giugno 2021.