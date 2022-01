The Batman, Robert Pattinson in una clip della scena del funerale (VIDEO)

La star di The Batman, Robert Pattinson è il protagonista di questa clip dal film DC diretto da Matt Reeves, in arrivo nelle sale a marzo.

I fan DC non vedono l'ora di andare al cinema e gustarsi The Batman, il nuovo cinecomic dedicato al Cavaliere Oscuro, che questa volta vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Ma se volete farvi un'idea di come sarà il film, date un'occhiata a questa nuova clip.

Nel video riportato anche dal sito Comicbook potete vedere uno stralcio della ormai rinomata sequenza del funerale che abbiamo già intravisto nei vari trailer e video promozionali. In questo caso, però, ci è offerto un po' più di contesto, specialmente per quanto accadrà sul finire del filmato.

Mentre infatti Bruce fa il ingresso in chiesa, passando di fianco al Detective Gordon (Jeffrey Wright) sente quest'ultimo riferire della scomparsa del procuratore distrettuale Gil Coulson, notizia che viene accolta dal Comandante delle Forze dell'ordine di Gotham con un "Gesù, non di nuovo".

Nel frattempo, dei forti rumori e delle grida dall'esterno fanno presagire che qualcosa sta per andare davvero storto, e infatti poco dopo un SUV sfonda l'ingresso della Chiesa e si fionda al suo interno (qui vediamo anche Bruce salvare un ragazzino da morte quasi certa).

Alla guida del veicolo impazzito c'è proprio Gil Coulson (Peter Sarsgaard), imbavagliato e con addosso appiccicata una bomba, un cellulare e un messaggio indirizzato a Batman...

Come andrà a finire? Lo scopriremo solo a marzo, quando The Batman farà il suo debutto sugli schermi.