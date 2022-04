The Batman, Robert Eggers ha visto il film "solo perché c'è Robert Pattinson"

Robert Eggers ha rivelato di aver visto The Batman per onorare l'amicizia con Robert Pattinson; il regista ha anche fatto sapere il suo parere sul film.

Robert Eggers ha rivelato di aver visto The Batman in primo luogo per un senso di curiosità nei confronti dell'interpretazione del suo amico Robert Pattinson. Nel corso di un'intervista con The Guardian, il regista di The Northman ha anche fatto sapere il suo parere sul film diretto da Matt Reeves.

A proposito di The Batman e dell'interpretazione del suo amico Robert Pattinson, il regista Robert Eggers ha dichiarato: "L'ho visto solo perché Rob è mio amico. Ma mi è piaciuto. E ti dirò di più, ho imparato un sacco di cose. I miei complimenti vanno a Matt Reeves, che ha fatto un film del genere ed è riuscito a restituire la sua identità. Non so come abbia fatto. Anche io ho fatto un film del genere. Ma è molto diverso".

Robert Pattinson e Robert Eggers hanno collaborato in The Lighthouse, secondo titolo diretto dal regista finito al centro dei plausi internazionali con il suo The VVitch. Interpretato anche da Willem Dafoe, il film (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Lighthouse) è considerato uno dei principali esempi di elevated horror.

The Northman sarà distribuito nei cinema italiani il prossimo 21 aprile da Universal Pictures.