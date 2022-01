The Batman, il film con Robert Pattinson sarà vietato ai minori?

Il prossimo marzo The Batman con protagonista Robert Pattinson arriverà sui nostri schermi, ma quel è il rating ufficiale del film di Matt Reeves? Sarà adatto anche a un pubblico di minori? A quanto pare sì, purché accompagnati da un adulto.

La nuova pellicola dedicata al personaggio di Batman, infatti, è stata classificata PG-13 dalla Motion Pictures Association of America per via della presenza di "contenuti forti, violenti e che possono causare turbamento, droghe, linguaggio volgare e materiale spinto".

Dopotutto ci è stato promesso un film dark e dai toni cupi, considerando anche il fatto che ci vorranno mostrati i primi anni di vigilantismo di Bruce Wayne nei panni di Batman, e che verrà privilegiato molto l'aspetto psicologico in quella che ad ogni modo sarà una detective story dalle tinte noir. Sembra però che per la MPAA non sia stato necessario ridurre il bacino d'utenza del film con un R rating, e si sia invece optato per una classificazione che permetterà a una più ampia fetta di pubblico di godere della pellicola.

Non ci resta dunque che giudicare da noi come sarà The Batman con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard e Barry Keoghan.

L'atteso lungometraggio diretto da Matt Reeves sarà distribuito nelle sale italiane a partire da giovedì 3 marzo.