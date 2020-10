The Batman: il Pinguino di Colin Farrell nelle nuove foto dal set

L'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrell al centro delle foto dal set inglese di The Batman, nuovo sguardo ravvicinato al celebre villain.

Diamo uno sguardo dettagliato al look di Colin Farrell, irriconoscibile nei panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, nelle nuove foto dal set inglese di The Batman.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

Le nuove foto dal set del film di Matt Reeves mostrando in dettagli il pesante trucco prostetico che trasforma Colin Farrell in Oswald Cobblepot, o meglio nel Pinguino, uno dei criminali più pericolosi di Gotham City.

La scena le cui foto circolano in rete da giorni è stata girata alla St. George's Hall di Liverpool, dovrebbe trattarsi del funerale del sindaco di Gotham City Don Mitchell Jr., prima vittima dell'Enigmista. Colin Farrell, ritratto insieme al protagonista Robert Pattinson, a John Turturro che interpreta il boss Camerine Falcone e a Zoe Kravitz/Catwoman, indossa abiti scuri e un lungo cappotto. Il personaggio tiene in mano l'iconico ombrello nero e interagisce col Bruce Wayne di Robert Pattinson, ma a colpire è il volto trasfigurato dal trucco che altera i lineamenti di Farrell.

The Batman: Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz e John Turturro

The Batman: Colin Farrell in una scena corale

The Batman, diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.