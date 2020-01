The Batman, Peter Sarsgaard: "Sul set è come stare ad un concerto dei Pixies!"

Peter Sarsgaard ha appena iniziato le riprese di The Batman e ha paragonato l'atmosfera che si respira ad un concerto dei Pixies. In una intervista rilasciata, infatti, su Collider ha fatto capire che il pubblico dovrà prepararsi a qualcosa di mai visto prima. Attesissimo, il film di Matt Reeves rileggerà le vicende del supereroe di Gotham City con un taglio differente rispetto a quanto realizzato in precedenza da registi come Tim Burton, Christopher Nolan e Zack Snyder.

I primi ciak di The Batman sono stati dati qualche giorno fa in Gran Bretagna, come è stato ampiamente mostrato da alcune foto catturate di nascosto dal set, su cui rimane un riserbo ferreo. Ma Peter Sarsgaard ha voluto condividere alcune prime impressioni sull'atmosfera che si è creata:

"Il cast è fantastico. A me sembra diverso dagli altri film di Batman. - Così ha spiegato. - Per quanto mi riguarda, mi ricorda quando ero al college e sono andato a vedere i Pixies suonare. Se mi guardo intorno su questo set avverto l'atmosfera di un concerto dei Pixies. Una canzone come 'I Bleed' che ha l'energia e quel genere di cose, e non è così specificamente indirizzato a un pubblico molto giovane o un pubblico molto vecchio, ma ha quel potere di caos in se stesso. I Pixies sono il mio gruppo preferito di tutti i tempi. Sono andato a venti concerti ed è stata quella sensazione a seguirmi in questa avventura. Ed è molto emozionante. I Pixies erano una band incredibilmente emotiva, e penso che questo Batman sia molto emotivo nello stesso modo. Penso che sarà molto potente".

A interpretare il Cavaliere Oscuro è Robert Pattinson, insieme a Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Paul Dano è L'Enigmista e Zoë Kravitz come Cathwoman. Nel cast anche Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, mentre Andy Serkis sarà Alfred e John Turturro è il boss Carmine Gallone. Rimane invece ancora avvolta nel mistero la parte assegnata a Sarsgaard. L'uscita è fissata per il 25 giugno 2021.