Presunto Innocente: Renate Reinsve e Peter Sarsgaard nel cast della serie tv di Apple TV+

Renate Reinsve, Peter Sarsgaard e O-T Fagbenle si sono ufficialmente uniti al cast di Presunto Innocente, la nuova miniserie firmata Apple TV+ di David E. Kelley, Bad Robot e Warner Bros. TV. Le nuove informazioni su questo progetto sono state condivise in esclusiva da Deadline.

La persona peggiore del mondo: un'immagine di Renate Reinsve

Ispirato all'omonimo thriller giudiziario di Scott Turow, Presunto innocente tratteggerà la storia di un orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del pubblico ministero di Chicago quando uno dei suoi uomini è sospettato del crimine. Il libro è stato pubblicato nel 1987 e poi trasformato in un film del 1990 con Harrison Ford (nella serie sarà Jake Gyllenhaal a fare le sue veci).

In base a quello che sappiamo Renate Reinsve è stata scelta per il ruolo di Carolyn Polhemus, motivata ed enigmatica procuratrice di Chicago che ha una relazione con il suo capo sposato, quando la sua vita viene interrotta poiché vittima di un raccapricciante omicidio. Peter Sarsgaard, invece, interpreta Tommy Molto, il capo procuratore distrettuale. Un vero animale in aula e un uomo insicuro e solo quando fuori. Il suo unico obiettivo nella vita è condannare Rusty Sabich (Gyllenhaal) per omicidio. OT Fagbenle è Nico Della Guardia, un politico abile e ambizioso che farà tutto il necessario per ottenere una condanna quando uno dei suoi vice procuratori distrettuali viene assassinato.

Presunto Innocente diventa una serie tv per Apple TV+

David E. Kelley è lo showrunner di Presunto Innocente, nonché produttore esecutivo insieme a Matthew Tinker, Gyllenhaal, Dustin Thomason e Sharr White. Turow e Miki Johnson sono co-produttori esecutivi e Anne Sewitsky dirigerà e produrrà esecutivamente i primi due episodi. Alla regia troveremo anche Greg Yaitanes.