The Batman, Peter Sarsgaard: "Non ho mai visto il Pinguino di Colin Farrell sul set"

Peter Sarsgaard non ha mai incontrato Colin Farrell sul set di The Batman perciò ne sa quanto noi sull'aspetto di Pinguino.

Chi pensa che gli attori sappiamo tutto ciò che accade sul set si dovranno ricredere. Peter Sarsgaard, nel cast di The Batman, ha ammesso di non conoscere il look del Pinguino visto che non ha mai incrociato il suo interprete Colin Farrell sul set.

L'attore ha confessato a Collider: "Non ho mai stato sul set in contemporanea a Colin Farrell. Non l'ho visto."

Oltre a non aver incrociato Colin Farrell sul set, Peter Sarsgaard non ha neppure visto il trailer di The Batman, ma l'attore ha una buona ragione:

"Credo che parte del modo in cui ho sempre lavorato come attore è fingere che non guarderò mai niente di ciò che ho fatto così non ci devo rimuginare. Non guardo le anteprime, non penso al prodotto finale. Mi concentro solo sul mio lavoro di attore che è una piccola parte. Si tratta di un lavoro circostanziato, non mi piace fare un passo indietro per pensare all'arco temporale del mio personaggio o dello schema più grande di cui fa parte. Ci sono alcuni miei film che non ho mai visto".

In The Batman, Peter Sarsgaard avrà il ruolo del Procuratore Distrettuale Gil Colson, personaggio creato ex novo per la pellicola che, secondo alcuni, potrebbe celare ben altra identità. Sarsgaard ha descritto così la collaborazione col regista Matt Reeves:

"È il regista più preciso che abbia mai incontrato. Intendo il livello di concentrazione, è incredibile. È un tipo di intelligenza molto specifico ed è davvero divertente lavorare con lui. È molto collaborativo, ma sa perfettamente cosa vuole. Gli chiedo "Che ne dici di qualcosa di simile?" E lui ci pensa su e poi, "Beh, no, per via di questa cosa", ha già tutto nella sua mente in un modo così dettagliato che è quasi una sorta di prodigio."

Dopo lo slittamento, l'uscita di The Batman è ora fissata al 4 marzo 2022.