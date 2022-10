The Batman: Paul Dano svela i dispositivi anti-spoiler che la DC gli ha imposto per l'Enigmista

Paul Dano recita dagli anni 2000, ma ci è voluto il ruolo dell'Enigmista al fianco di Robert Pattinson in The Batman perché il mondo iniziasse a notare il 38enne attore.

In una nuova cover story di GQ a lui dedicata, Dano ha detto che ora viene riconosciuto in pubblico quando meno se lo aspetta. Ad esempio: quando va a prendere la posta.

Dano, più avanti nell'intervista, racconta di come la produzione abbia fatto di tutto per garantire che nessuno dei materiali di produzione dell'Enigmista venisse perso o trapelasse.

Come riportato da GQ: "Sul set mi sono immerso nell'epico deposito di materiali di produzione. Mi hanno dato copie cartacee di tutti i rendering: "Non perdere questo. Mettilo nel tuo "raccoglitore speciale", mi dicevano. Conoscevo altri modi per mantenere al sicuro i materiali segreti. Ma questa è stata la prima volta che mi è stato dato un raccoglitore con un codice di blocco. Dopo ci hanno aggiunto anche un dispositivo di localizzazione'".

Dano ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione dell'Enigmista in The Batman e ha passato così tanto tempo a ideare un background per il personaggio che il regista Matt Reeves ha organizzato una call con la DC, in modo che Dano potesse raccontare tutta la sua preparazione in un fumetto. Il risultato è l'imminente graphic novel, "The Riddler: Year One", che egli descrive come "una storia horror emotiva incentrata sul trauma".

Dano ha in arrivo "The Riddler: Year One", ma ha anche un ruolo secondario in "The Fabelmans" di Steven Spielberg che uscirà nei cinema il mese prossimo. Dano interpreta una versione del padre di Spielberg, un ruolo da buono tanto necessario dopo aver interpretato l'Enigmista.

"Ero così sollevato che Steven mi avesse chiesto di interpretare questa parte, specialmente dopo", ha detto Dano all'inizio di quest'anno. "È stato davvero un ottimo antidoto interpretare qualcuno che ha così tanta integrità e tanta gentilezza".

The Batman è ora disponibile per lo streaming su HBO Max.