The Batman 2: Barry Keoghan spera di poter continuare la storia del Joker

Barry Keoghan ha svelato i motivi per cui spera di poter riprendere il ruolo dell'iconico Joker in The Batman 2, sequel diretto da Matt Reeves.

The Batman 2 riporterà sul grande schermo la versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson e Barry Keoghan ha spiegato perché spera di riprendere il ruolo dell'iconico Joker.

L'attore è apparso brevemente nel primo capitolo della storia, in una breve sequenza, e la sua presenza ha attirato l'attenzione dei fan della DC.

The Batman: Robert Pattinson in una sequenza del film

Nel mondo ideato dal regista Matt Reeves, la storia del Joker è molto diversa da quella interpretata da Joaquin Phoenix nel lungometraggio dedicato al villain.

Barry Keoghan ha ora raccontato parlando della possibile continuazione di The Batman: "Ovviamente mi piacerebbe avere un'altra possibilità. Ho compiuto molto lavoro per preparare il personaggio". L'attore ha quindi aggiunto: "Se si presentasse l'opportunità, se mi chiamassero, e devo rispettare quella situazione. Decisamente. Definitivamente".

Barry ha poi ribadito: "Decisamente accetterei, perché ho un paio di altre cose che vorrei portare al personaggio. In realtà ho questo taccuino Moleskine pieno per metà in cui ho scritto già molto e quindi sì, voglio mostrare alle persone di cosa si tratta".

The Batman, prodotto da DC Films, 6th & Idaho e Dylan Clark Productions, è un reboot cinematografico del franchise del Cavaliere Oscuro. Matt Reeves ha scritto la sceneggiatura insieme a Peter Craig e Mattson Tomlin, e il protagonista Robert Pattinson è affiancato da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell.