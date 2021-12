The Batman: uno spettacolare nuovo trailer del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz

The Batman arriverà a marzo nelle sale cinematografiche e un nuovo trailer regala tantissime scene d'azione e dei passaggi in cui appaiono iconici villain e Catwoman in azione.

Il video si apre con Bruce Wayne che si sente dire che non fa abbastanza per la città, non avendo rivelato la propria attività come vigilante, dando poi spazio ai inseguimenti, scontri e interazioni con il Pinguino e, soprattutto, l'Enigmista.

Nel filmato appare inoltre Catwoman che potrebbe diventare un'alleata o una nemica, lasciando inizialmente molta incertezza in Bruce.

Nel film diretto da Matt Reeves Robert Pattinson interpreterà Bruce Wayne da giovane, mentre inizia ad agire per difendere la città, incontra la futura Catwoman interpretata da Zoë Kravitz, e usa le sue incredibili doti di investigatore per aiutare la polizia di Gotham a risolvere una serie di terrificanti crimini.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo di Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, ma racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.