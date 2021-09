The Batman: nuovo sguardo al personaggio di Robert Pattinson nel post di Matt Reeves

Per celebrare il Batman Day, il regista Matt Reeves ha mostrato agli utenti una nuova immagine tratta da The Batman e raffigurante il celebre eroe interpretato da Robert Pattinson. Il nuovo trailer del reboot in cui il cavaliere oscuro si scontrerà con una ampia galleria di nemici sarà distribuito in concomitanza al DC FanDome 2021 previsto per il prossimo 16 ottobre.

Attraverso il suo profilo Twitter, Matt Reeves ha scritto a proposito del suo The Batman con Robert Pattinson: "Wow, sono stato via per così tanto tempo! Tiro fuori la mia testa dalla sala montaggio soltanto per un attimo per augurarvi un buon Batman Day! Non vedo l'ora di potervi mostrare qualcosa in più in occasione del prossimo DC FanDome! Scusatemi per la scrivania disordinata!".

Nel corso del DC FanDome dello scorso anno, Matt Reeves ha presentato in anteprima il primo trailer di The Batman e ha descritto il suo film come una sorta di neo-noir. Il regista ha raccontato: "Ciò che è davvero importante risiede nel comprendere in che modo Bruce Wayne sia stato in grado di domare le sue paure in modo tale da trasformarsi in Batman. Nello stato di Batman, in un certo senso, Bruce è nella sua migliore versione possibile. Per me non è mai stato importante costruire una origin-story né mostrare ciò che è già stato mostrato così bene in tantissimi altri film".

Matt Reeves ha continuato a spiegare: "The Batman mostra l'eroe nel bel mezzo del processo criminale che lo porterà a trasformarsi in Batman. Lo vedremo crescere, commettere errori, fallire, diventare eroico ma, comunque, vedremo sempre un essere umano alle prese con un lento e stancante processo evolutivo".

Questa versione "rotta" di Bruce Wayne è dominata dal passato e dagli errori che condizionano presente e futuro. A quanto pare, quindi, il progetto di Matt Reeves non descriverà la trasformazione di Bruce Wayne in Batman ma, piuttosto, i suoi primi giorni da cavaliere oscuro.

The Batman sarà distribuito in sala il 4 marzo 2022 e vanta un cast che comprende i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis e Jeffrey Wright.