The Batman, Nicholas Hoult su Robert Pattinson: "Un'interpretazione incredibile"

Dopo aver rivelato di aver perso il ruolo di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves, Nicholas Hoult ha voluto complimentarsi per l'interpretazione di Robert Pattinson nel cinecomic.

"Certo", ha dichiarato Hoult a GQ quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto interpretare il Batman di Reeves. "Sono sicuro che se chiedete alla maggior parte delle persone, vi diranno che vorrebbero interpretare quel ruolo. Penso che le idee di Matt Reeves fossero fantastiche e che abbia fatto un film brillante".

Quindi su Pattinson: "E penso anche che Rob [Pattinson] abbia fatto un lavoro straordinario con il personaggio, e mi è piaciuto molto vederlo in scena. Non credo che avrei fatto un buon lavoro come lui. Non credo che sarei riuscito a inserirmi nel mondo creato da Matt come ha fatto Rob".

"Quando ti dicono per la prima volta che non sei stato scelto, è doloroso, ma poi devi accettarlo come la normalità", ha continuato Hoult. "Credo che questo sia probabilmente un mio punto di forza anche come attore. Posso accettare che non mi abbiano scritturato, così quando vedo l'attore scelto fare un ottimo lavoro, mi diverte, e va bene, mi dico 'oh sì, hanno fatto la scelta giusta. Sapevano cosa stavano cercando'. Quindi non è che me ne sto lì seduto a pensare: 'Oh, ora non lo guarderò'. È un bel film e Rob è stato bravissimo".

Nicholas Hoult è attualmente nelle sale con Renfield, dove condivide lo schermo con il Dracula di Nicolas Cage.