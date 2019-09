Kristen Stewart su Robert Pattinson e The Batman: "È l'unico che può interpretare quel ruolo"

Kristen Stewart sostiene Robert Pattinson come protagonista di The Batman: 'Quando l'ho saputo sono stata molto felice per lui'.

Kristen Stewart sostiene Robert Pattinson in The Batman: in una recente intervista l'attrice si è detta felice che il suo ex fidanzato e co-star di Twilight abbia ottenuto un ruolo così prestigioso e importante.

"Credo sia l'unico che possa interpretare quella parte" - ha detto Kristen Stewart in un'intervista concessa al Toronto Film Festival, a margine della promozione di Seberg, film che ha presentato già nei giorni scorsi a Venezia - "Sono molto felice per lui. È pazzesco. Sono molto, molto felice di questa cosa. Quando l'ho saputo ho pensato che fosse fantastico." Sempre sul red carpet di Toronto, quando a Kristen è stato chiesto se affiancherebbe Robert Pattinson in The Batman o un altro film di supereroi l'attrice ha detto che non lo escluderebbe a priori. Kristen ha aggiunto inoltre che Pattinson ha il viso adatto per il ruolo e soprattutto gli zigomi adatti ad essere incorniciati dalla leggendaria maschera del Cavaliere Oscuro.

Kristen Stewart e Robert Pattinson hanno vissuto una chiacchieratissima storia d'amore dal 2009, il periodo in cui entrambi erano impegnati sui set dei film della saga di Twilight, fino al 2012, anno in cui Kristen fu fotografata insieme al regista di Biancaneve e il cacciatore e lei e Robert si lasciarono per poi tornare brevemente insieme e lasciarsi definitivamente. Da allora Kristen ha frequentato diverse ragazze, dalla musicista St. Vincent alla modella Stella Maxwell. Di recente l'attrice sta frequentando una sceneggiatrice, Dylan Meyer.

Nei giorni scorsi Kristen Stewart ha detto che se avesse voluto fare un film Marvel, avrebbe dovuto evitare affettuosità in pubblico con la sua fidanzata. L'attrice ha fatto un po' di chiarezza su questa affermazione spiegando ai microfoni di Variety che non è una richiesta che le è arrivata specificamente da Marvel Studios - e del resto sarebbe stato improbabile, considerata l'attenzione dello studios per i personaggi LGBT all'interno del MCU - ma è un tipo di osservazione che le hanno fatto spesso e che lei ha sempre rifiutato.