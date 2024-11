The Batman: Nicholas Hoult ha perso per un soffio il ruolo di Bruce Wayne contro Robert Pattinson

Nicholas Hoult, il nuovo Lex Luthor di Superman, racconta la delusione di aver perso il ruolo di Bruce Wayne in The Batman.

Non è un segreto che la star di X-Men - Giorni di un futuro passato, Nicholas Hoult, sia arrivato agli ultimi due posti per The Batman, per poi perdere il ruolo di Bruce Wayne a favore di Robert Pattinson.

Non rammaricatevi per lui però: non è passato molto tempo prima che l'attore britannico ottenesse il ruolo del villain protagonista Lex Luthor nel nuovo Superman del DCU.

Le parole dell'attore e la delusione per il rifiuto

Parlando con Josh Horowitz, Hoult ha riflettuto sul fatto di aver perso la possibilità di interpretare il crociato incappucciato e ha ammesso che è stato difficile superare il rifiuto per un ruolo così importante.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

"È un colpo emotivo perché la tua immaginazione non lo sa! Sei consapevole a livello pratico", spiega. "Ti viene da dire: 'So che sto facendo un provino contro Rob', e Rob è fantastico in quel film. Penso che sia stata la decisione giusta, ma anche che la prospettiva era entusiasmante. Matt è un regista fantastico, la sceneggiatura e tutto il resto mi hanno fatto pensare: 'Sarà un film fantastico. Voglio farne parte, è un personaggio brillante'".

E aggiunge: "Quindi c'è ovviamente un periodo strano prima di arrivare all'accettazione e vedere il film e dire: 'Oh sì, funziona, è stata la scelta giusta'. Devi passare attraverso il periodo in cui ti chiedi: 'Cosa avrei potuto fare di diverso?'. Si affrontano tutte queste cose insieme".

Batman: L’Impostore, la copertina

La star di Giurato numero 2 ha poi aggiunto che, oltre al peso emotivo della perdita del ruolo, il fatto che il processo sia stato reso pubblico ha rappresentato un'altra sfida (e poi c'è stata la piccola questione di Pattinson che è diventato chiaramente il favorito prima ancora di fare il provino).

"La maggior parte delle persone oggi non ci pensa, ma una cosa è fare i conti da solo con i propri insuccessi, un'altra cosa è che vengano trasmessi pubblicamente. Credo che questo aggiunga un elemento di drammaticità", riconosce Hoult.

"Mi ricordo che una settimana prima di fare i provini per The Batman, stavo guidando in macchina, avevo la radio accesa e parlavano di come Rob sarebbe stato il nuovo Batman e io dicevo: 'Beh, non è ancora confermato. Faccio il provino il prossimo weekend, datemi una possibilità'".