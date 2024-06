Superman, ecco il nuovo Lex Luthor di Nicholas Hoult nelle foto dal set

E alla fine arrivò il giorno in cui Nicholas Hoult è stato avvistato nel ruolo sul set di Superman di James Gunn rivelando per la prima volta il suo Lex Luthor.

Il primo sguardo a molti membri del cast di Superman è stato rivelato nei giorni scorsi, dato che sono finalmente iniziate le riprese in esterni, in corso in questi giorni a Cleveland. Dopo che i fan hanno potuto vedere meglio il costume di Superman di David Corenswet e il suo look nei panni di Clark Kent, il Lex Luthor di Hoult è l'ultimo arrivato.

Su Twitter, @brian_lumley ha condiviso le prime foto dal set che ritraggono Hoult nei panni di Luthor. L'attore sembra indossare una protesi sulla testa dalla quale perde sangue.

Perché Lex Luthor perde sangue?

Altri scatti di Hoult nei panni di Lex Luthor dovrebbero arrivare presto, dato che le riprese di Superman sono ancora in corso a Cleveland, in Ohio. Nelle foto del set l'attore è ritratto con indosso un mantello scuro, ma non si vede cosa indossi Luthor. Di recente, alcune rivelazioni dal set del film hanno fatto intuire la sorprendente trama di Superman e potrebbero spiegare le ferite di Lex Luthor.

Sebbene sia la prima volta che Hoult viene avvistato nei panni di Lex Luthor, le precedenti foto del set di Superman potrebbero aiutare a capire perché il cattivo è coperto di sangue. La prima serie di immagini e video dal set del film ha rivelato che Metropolis, a un certo punto, sarà praticamente semi-distrutta. Con la città sottoposta a una sorta di attacco, Lex Luthor potrebbe essere rimasto ferito nel bel mezzo dell'azione.

Luthor potrebbe anche non essere stato uno spettatore passivo del fuoco incrociato della battaglia. Il regista James Gunn ha infatti confermato che il Lex Luthor di Hoult sarà il principale antagonista di Superman. Foto e video sul set hanno mostrato Superman arrestato da The Engineer, e da una figura mascherata (si sospetta Ultraman).