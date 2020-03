The Batman, Michael Giacchino sul film di Reeves: "Questo è il nostro Bruce Wayne"

The Batman arriverà al cinema il prossimo anno, ma Michael Giacchino è già tremendamente entusiasta di come si sta sviluppando il film diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson.

Il compositore della pellicola, parlando con Collider, elogia in particolare la libertà creativa che gli è stata data da Reeves nel lavorare alla colonna sonora: "Mi sento totalmente libero a livello creativo. Matt è sempre stato d'accordo, questo è il nostro Batman, è la nostra visione" spiega "allo stesso modo in cui - ed è qualcosa che ho sempre amato e amo tutt'ora -, per i fumetti e le graphic novel di Batman, ogni artista che vi ha lavorato, ognuno degli autori ha creato qualcosa di unico, una loro personale visione del progetto. È la loro versione di Batman". E continua raccontando come ami l'idea di prendere qualcosa e poterne realizzare una propria versione": "Non sono quel tipo di persona che sostiene che Batman debba essere sempre uguale all'originale. Perchè dovrebbe? Può essere qualsiasi cosa voglia l'artista, e nel corso degli anni è stato così, più e più volte".

E, a detta di Michael Giacchino, è esattamente ciò che sta facendo Reeves: "Lo adoro. Credo che ciò che stia facendo sia diverso e innovativo". E poi, Pattinson è stata una scelta perfetta: "Robert Pattinson è un attore fenomenale, e non vedo l'ora di vederlo nel film. Credo che sia stata una scelta folle e grandiosa per Batman, e le persone se ne accorgeranno non appena lo vedranno".

In quanto al suo lavoro, il musicista ricorda come è nato il pezzo che ha accompagnato anche il teaser di The Batman diffuso dallo stesso Reeves sui social.

"Matt e io ne avevamo parlato a lungo, ovviamente, e lo scorso anno, dopo aver letto la sceneggiatura, ricordo di essermi seduto e aver detto 'Oh, ho un'idea, ho un'idea!' e ho scritto il pezzo che è stato usato nel teaser. Era solo una prima versione, non era nemmeno completa con tutti gli elementi dell'orchestra o altro, ma lui l'ha utilizzata per ogni singola presentazione con Warner Bros." rivela "Presentava i costumi? E partiva la musica. Qualunque presentazione, ed era lì, in sottofondo. Quindi quando è arrivato il momento di far uscire il teaser, lui ha detto 'Beh, non possiamo non mettercelo!'".

Attualmente le riprese di The Batman sono state interrotte per emergenza Coronavirus, ma l'uscita del film nelle sale è programmata per giugno 2021.