The Batman, Matt Reeves svela l'oscura trama della serie cancellata sulla polizia di Gotham

In questi ultimi giorni si sta molto parlando dell'universo di The Batman di Matt Reeevs, dato che il prossimo settembre si arricchirà del nuovo capitolo, ovvero la miniserie The Penguin con Colin Farrell protagonista.

Prima di sviluppare la serie spin-off sul villain, però, Reeves stava lavorando attivamente su uno show che avrebbe avuto al centro il Dipartimento di polizia di Gotham City, pieno fino al midollo di corruzione, come avevamo già visto nel film del 2022 con Robert Pattinson.

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Reeves ha svelato quale sarebbe stata la trama principale della serie, che dopo varie vicissitudini è stata accantonata per lasciare spazio al ritorno del personaggio di Farrell, per una precisa volontà della Warner Bros.

Non solo, l'universo di The Batman avrebbe dovuto ampliarsi anche con uno show sull'Arkham Aslyum. Reeves ha dichiarato che gli spin-off sono stati abbandonati dopo che i dirigenti della HBO gli hanno detto: "Vogliamo concentrarci maggiormente sui personaggi principali".

Il regista ha rivelato che la serie Gotham PD "non sarebbe stata una storia su Batman, ma su un poliziotto corrotto. E si sarebbe parlato di come la peggiore gang di Gotham fosse proprio il dipartimento di polizia. E [il poliziotto] avrebbe incontrato Gordon, che sarebbe stato qualcuno con cui misurarsi. Ci sarebbe stata una battaglia per l'anima del poliziotto".

The Penguin debutterà a settembre anche in Italia, in onda su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now.