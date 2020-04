The Batman: Matt Reeves ricorda Andrew Jack, scomparso per il Coronavirus

Il regista di The Batman ha ricordato Andrew Jack, l'attore scomparso di recente a causa del contagio da COVID-19 che stava lavorando sul set del film di Matt Reeves.

A fine marzo è stata annunciata la morte di Andrew Jack, deceduto in seguito a complicazioni legate a COVID-19. Jack era un veterano di Hollywood e di recente stava lavorando sul set di The Batman, interrotto proprio a causa della pandemia di Coronavirus e Matt Reeves l'ha voluto ricordare in un'intervista a Deadline.

"Era una persona adorabile e speciale ed è una di quelle cose che ti fa ridefinire le priorità e capire quanto tutto sia fragile. Sono tremendamente concentrato sul film e, naturalmente, è bello poter smettere. Ma la cosa reale a cui ho pensato è lo stato in cui si trova il mondo, sperando che tutti stiano bene e che tutti rispettino la distanza sociale e facciano di tutto per essere al sicuro perché è un momento davvero spaventoso".

La morte di Andrew Jack è stata resa nota dal suo rappresentante, Jill McCullough, che ha specificato come l'attore sia scomparso a Londra. Jack era famoso anche come dialogue coach, diventando uno degli esponenti più importanti del settore, lavorando in questo ruolo anche nel Marvel Cinematic Universe e nella trilogia de Il signore degli anelli, occupandosi delle varie lingue della Terra di Mezzo e della lingua elfica.

Un camera test di The Batman

Matt Reeves sta lavorando a The Batman, nuova trasposizione cinematografica delle avventure di Bruce Wayne/Batman, interpretato da Robert Pattinson. Nel film anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo di Edward Nygma/l'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, John Turturro nel ruolo del boss Carmine Falcone, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nelle vesti di Oswald Cobblepot/Pinguino. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021.