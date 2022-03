The Batman: Matt Reeves conferma il ruolo affidato a Barry Keoghan

Matt Reeves ha confermato ufficialmente il ruolo affidato in The Batman all'attore Barry Keoghan, ponendo fine alle ipotesi e ai dubbi.

Uno dei misteri legati a The Batman è stato a lungo il ruolo affidato all'attore Barry Keoghan, con ipotesi e teorie che sono state alimentate anche da post condivisi sui social e poi rimossi.

A fare chiarezza sulla situazione, ora che il film è arrivato nelle sale è stato il regista Matt Reeves in una recente intervista. Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler .

L'attore Barry Keoghan appare nel finale del film The Batman e viene indicato nei titoli di coda senza un nome, ma usando semplicemente la formula "prigioniero senza nome presso l'Arkham Asylum".

Matt Reeves, intervistato da IGN, ha però chiarito che se i fan hanno identificato, grazie al suo aspetto e al comportamento, il personaggio come la nuova versione del Joker hanno ragione.

Il filmmaker ha sottolineato: "Ciò che è interessante è che il motivo per cui il Joker è in questo film è che c'era in realtà un'altra scena inserita in precedenza. E perché il film non è sulle origini di Batman, ma sul primo periodo in cui è attivo, si tratta realmente di un racconto delle origini dei personaggi della Rogue's Gallery". Reeves ha aggiunto: "E per me, penso, si tratta dell'idea che il Joker non sia ancora il Joker, ma hanno già questo tipo di rapporto".

Ad anticipare la parte affidata a Keoghan era stato il fratello dell'attore con un post condiviso sui social media in cui sembrava chiaro che Barry aveva interpretato l'iconico villain.

Il regista del film con star Robert Pattinson, inoltre, ha svelato che in una scena tagliata si poteva assistere a una conversazione tra Batman e il futuro villain che Bruce Wayne aveva voluto avere per provare a capire le motivazioni e il comportamento dell'Enigmista.

Tra i contenuti extra del lungometraggio i fan potrebbero quindi forse vedere del materiale inedito dedicato al rapporto tra i due personaggi che potrebbe forse essere al centro del sequel.