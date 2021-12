The Batman: il nuovo trailer, secondo i fan, avrebbe anticipato la presenza del Joker

Dopo la diffusione del nuovo trailer di The Batman, i fan si sono convinti che nel video ci sia un elemento che preannuncia la presenza del Joker nel film con star Robert Pattinson .

Il filmato contiene alcune sequenze inedite tra cui una serie di articoli di giornale in cui appare una foto di Bruce Wayne e, secondo alcune persone, potrebbe mostrare il sorriso inquietante del Joker sullo sfondo. Il trailer, inoltre, si conclude con una voce che dice "Ho cercato di contattarti, Bruce Wayne", seguita da una risata agghiacciante.

Questi elementi presenti nel nuovo trailer di The Batman, oltre al fatto che il fratello di Barry Keoghan avesse scritto che l'attore aveva il ruolo del Joker, hanno alimentato numerose ipotesi pubblicate online.

I fan dei fumetti della DC hanno pensato che l'iconico villain potrebbe comportarsi da stalker e seguire, passando inosservato, Bruce Wayne a Gotham City.

I produttori non hanno però confermato la presenza del Joker nel film con star Robert Pattinson, nonostante avessero già rivelato che sul grande schermo si vedranno le nuove versioni di Carmine Falcone, Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il personaggio interpretato da Paul Dano, con i suoi crimini e indovinelli, sarà infatti l'antagonista di Batman. La voce che si sente al termine del recente video promozionale dovrebbe quindi essere la sua, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma mentre sale l'attesa in vista dell'uscita nelle sale del progetto in arrivo il 4 marzo 2022.

Ecco alcuni dei tweet dei fan:

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.