The Batman: John Turturro sarà Carmine Falcone!

The Batman avrà John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, uno dei villain che verranno mostrati nell'atteso cinecomic che avrà come protagonista Robert Pattinson e riporterà gli spettatori nel mondo di Gotham City.

Ad annunciare l'arrivo nel cast dell'attore è stato il regista Matt Reeves che ha condiviso un tweet in cui semplicemente ha scritto "Ho detto... #CarmineFalcone", accompagnato da una gif animata tratta dal cult Il Grande Lebowski.

Il personaggio del boss del crimine, uno dei villain di The Batman, ha debuttato per la prima volta tra le pagine nella storia Batman: Year One di Frank Miller ed è poi ritornato in Batman: The Long Halloween, che potrebbe essere una delle fonti di ispirazione per l'atteso lungometraggio.

Nel cast di The Batman, che avrà come star Robert Pattinson, ci saranno anche Zoe Kravitz nella parte dell'affascinante Catwoman, Andy Serkis in quella di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista. Colin Farrell, inoltre, sembra stia concludendo le trattative per essere Il Pinguino.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

