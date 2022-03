The Batman, Jeffrey Wright: "Mi sono ispirato a una persona reale per la mia interpretazione di Jim Gordon"

Jeffrey Wright è il Detective Jim Gordon in The Batman, ma a chi si è ispirato per la sua interpretazione? Ai fumetti e a delle persone realmente esistenti.

The Batman sta dominando il botteghino, e uno dei suoi punti di forza sono senz'altro le interpretazioni di un cast davvero perfetto. Ma a chi è ispirato Jeffrey Wright per portare sullo schermo il suo Jim Gordon?

Stando all'attore di Westworld e Hunger Games, più che guardare ai suoi predecessori nel ruolo (come Gary Oldman o J.K. Simmons) le sue fonti d'ispirazione sono stati invece i fumetti e... Il sindaco di New York ed ex-capitano della NYPD Eric Adams.

"Sono andato in cerca di riferimenti reali per giustificare il mio casting in questo ruolo, ma mi sono affidato anche molto ai fumetti per la psicologia latente e il viaggio emotivo del personaggio nel corso della pellicola, e nel suo rapporto con Batman" ha raccontato Wright ai microfoni dell'Hollywood Reporter, come segnala anche IndieWire.

Anche perché "quando devi portare sullo schermo un ruolo che è stato riproposto così tante volte, l'intento è quello di non ripetere ciò che è stato fatto prima. Ovviamente puoi appoggiarti un po' al passato, ma poi vuoi andare oltre, perché ognuno di quei film e di quelle performance hanno rappresentato i tempi in cui sono stati realizzati".

"Noi volevamo realizzare un film di Batman che fosse attuale, per questa epoca" ha spiegato ancora "Ma questo non significa che non si prenda in considerazione il passato e ciò che è venuto prima".

Ecco perché prendere spunto da figure reali, come Eric Adams: "La prima volta che prestai particolare attenzione ad Adams fu negli anni '90, in occasione di quei casi di violenze da parte della polizia a New York" ha continuato l'attore "Così l'ho utilizzato come punto di riferimento. E adesso l'attuale commissario di polizia dell'NYPD è una donna di colore di nome Keechant Sewell".

The Batman è attualmente al cinema. E voi, l'avete già visto?