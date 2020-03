The Batman, Jeffrey Wright e Matt Reeves sono grandi fan della serie con Adam West

La star e il regista di The Batman, Jeffrey Wright e Matt Reeves, hanno una cosa in comune: sono entrambi dei grandi fan dello show anni '60 con protagonista Adam West nei panni dell'Uomo Pipistrello.

In un'intervista con CNET, l'attore interprete del Commissario Gordon nel nuovo film su Batman diretto da Reeves ha ricordato come lui e il regista condividono una passione per la vecchia serie televisiva, considerata dai più un ottimo esempio di arte camp (kitsch, per dirla in parole semplici, anche se Susan Sontag avrebbe molto più da dire al riguardo).

"Ero un fan dei fumetti di Batman, e dei fumetti in generale, da ragazzo" ha raccontato Wright "Ma ero un fan accanito del Batman di Adam West. E Matt Reeves, che dirige il film, lo era anche lui. E quando ne abbiamo parlato lui mi ha detto 'Per me non era camp'. Ora, questo non vuol assolutamente che stiamo facendo una sorta di Batman di Adam West. Ma per me quella fu la mia prima avventura nel più grande mondo di Batman. Matt e io siamo d'accordo che per noi non era camp, ma decisamente qualcosa di serio per dei bambini di 8 anni. Più che serio, con quei gadget assurdi e le campanelle e i fischietti da James Bond dei fumetti".

Una scena della serie tv Batman

E aggiunge "Se guardate al contesto dell'epoca, eccome se era Batman. I toni pastello si rifacevano alle opere di Bob/Kan e Bill Finger. Quella è stata la mia vera e apprezzatissima introduzione a Gotham".

The Batman, a detta di Reeves, avrà più i toni del noir, e metterà particolarmente a fuoco a natura da detective del Bruce di Robert Pattinson, che sarà funzionale al suo arco di trasformazione.

Il film uscirà nelle sale a giugno 2021, distribuito da Warner Bros.