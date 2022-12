The Batman: James Gunn fa chiarezza sul coinvolgimento di Robert Pattinson nel DC Universe

James Gunn, in questi giorni, sta smentendo molte indiscrezioni riguardanti il DC Universe e tra i tweet più recenti ci sono quelli riguardanti le notizie apparse online riguardanti la versione di Batman interpretata da Robert Pattinson.

Un articolo di Variety sosteneva infatti che i nuovi CEO dei DC Studios starebbero valutando la possibilità di inserire il personaggio in altri progetti.

Con un tweet pubblicato online, James Gunn ha ora spiegato: "Ci sono pochi reporter a cui voglio più bene rispetto a quanto ne voglia ad Adam B. Vary. Lui è davvero un bravo ragazzo, ma in questo caso deve ottenere una nuova fonte perché questo è totalmente falso".

Il giornalista aveva scritto che il filmmaker e Peter Safran stavano valutando la possibilità di inserire il mondo creato da Matt Reeves ispirandosi ai fumetti nella continuità del DC Universe, coinvolgendo Robert Pattinson in altri progetti.

Per ora, quindi, continua a essere in fase di sviluppo il sequel di The Batman in modo indipendente dagli altri tasselli dell'universo tratto dai fumetti, pur avendo comunque dato vita ad alcune serie in fase di sviluppo e produzione come quelle sul Pinguino e l'Arkham Asylum.

The Batman ha incassato ben 770 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 185-200 circa, ottenendo quindi il via libera al secondo capitolo della storia.