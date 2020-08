The Batman, l'indovinello dell'Enigmista nel trailer ha una soluzione, ecco quale

Un fan ha spiegato su Twitter come ha risolto l'indovinello dell'Enigmista presente nel teaser trailer di The Batman: la soluzione è un gioco di parole.

The Batman: un'immagine dal trailer

Un fan ha spiegato su Twitter come ha risolto l'indovinello presente nel teaser di The Batman, uscito due giorni fa durante il DC Fandome. A un certo punto del filmato promozionale c'è infatti uno dei messaggi che l'Enigmista fa recapitare al vigilante di Gotham City, con il seguente interrogativo: "Cosa fa un bugiardo una volta che è morto?". Il quesito è accompagnato da una serie di simboli, e decifrandoli dopo aver intuito che alcuni di questi corrispondessero alle lettere E (la vocale più comunemente usata in inglese) e L (la consonante più spesso usata in versione doppia), un certo Andrew Lane è arrivato alla soluzione: "He lies still", gioco di parole che significa "Rimane immobile" e "Continua a mentire".

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

Lane ha poi spiegato su Twitter che si è divertito a scovare la soluzione (in realtà facilmente intuibile, perché si tratta di un vero indovinello piuttosto noto) per ammazzare il tempo durante l'attesa del film, che arriverà nelle sale americane nell'ottobre del 2021 (anzi, ?0?1, come scritto nel teaser per omaggiare ancora una volta la figura dell'Enigmista).

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

The Batman è previsto per l'autunno del 2021, dopo essere stato inizialmente annunciato per il mese di giugno, a causa di ritardi nella lavorazione dovuti alla situazione globale attuale: le riprese, iniziate a Londra a marzo, sono in standby da allora e ricominceranno a settembre, con restrizioni ferree per cast e troupe (obbligo di vivere nei pressi dei teatri di posa, e divieto di lasciare la zona).

Il film - di cui abbiamo parlato nel nostro commento al trailer di The Batman - è diretto da Matt Reeves, non è ambientato nel DC Extended Universe, come chiarito proprio durante il Fandome dopo mesi di supposizioni poiché inizialmente doveva essere parte di quel franchise (prima con Ben Affleck nei panni di Batman, e poi con un attore più giovane per raccontarne gli inizi della carriera), e racconterà un Uomo Pipistrello quasi alle prime armi, durante il suo secondo anno di attività.