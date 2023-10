The Batman: in arrivo un film standalone sullo Spaventapasseri?

Secondo l'insider Daniel Richtman la Warner Bros e i DC Studios stanno sviluppando un film stand-alone sullo Spaventapasseri. Il dottor Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, è uno dei cattivi più interessanti e sottoutilizzati tra i nemici di Batman e l'ultima celebre interpretazione del supercriminale è stata quella di Cillian Murphy nella Trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Ora lo Spaventapasseri potrebbe avere uno stand-alone tutto suo. D'altronde la notizia non stupirebbe visto che la Warner sta lavorando ad altri progetti incentrati sui cattivi dopo il successo di Joker di Todd Phillips, come la serie in cantiere per HBO Max, The Penguin, di cui è già stato annunciata parte del cast.

Anche se la notizia su un film sullo Spaventapasseri fosse vera, probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima di avere una conferma ufficiale e ancora di più prima che venga scelto un attore per la parte. Sembra però che l'attore di Stranger Things Jamie Campbell Bower abbia recentemente espresso interesse per il ruolo dello Spaventapasseri.

Inoltre, lo stand-alone sullo Spaventapasseri rimarrà separato dal nuovo DC Universe di James Gunn e verrà distribuito sotto l'etichetta DC Altrimondi come il sequel del Joker Joker: Folie à Deux.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Cillian Murphy svela perché non ha voluto leggere lo script

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime foto

The Batman 2

Intanto prosegue la saga di Batman diretta da Matt Reeves che vede Robert Pattinson come protagonista nei panni del cavaliere oscuro. Anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli e si vocifera che il sequel vedrà anche il debutto di Dick Grayson, alias il Robin originale, e forse anche di Clayface. Ad oggi Reeves ha dichiarato qual è il suo obiettivo per il sequel e che la serie con The Penguin e The Batman 2 saranno collegati. L'uscita di The Batman 2 è prevista per il 2025.