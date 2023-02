The Penguin: nuove aggiunte al cast della serie HBO Max con Colin Farrell

Continua ad ampliarsi il cast di The Penguin, serie per HBO Max che vedrà Colin Farrell riprendere i panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, una delle nemesi principali del cavaliere oscuro. Lo show, composto da 8 episodi, fungerà da apripista per il sequel di The Batman, già confermato e in arrivo nel 2025.

Faranno parte del cast Michael Kelly, noto per i suoi ruoli in House of Cards e Jack Ryan, e Shohreh Aghdashloo, nota per i ruoli in House of Sand and Fog e The Expanse. L'ultima aggiunta è Deirdre O'Connell, vincitrice di un premio Tony per la sua performance in Dana H.

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

La serie su Pinguino si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e temporaneamente prima degli eventi del secondo film. The Penguin espanderà sul piccolo schermo l'universo creato da Matt Reeves e sarà sceneggiata da Lauren LeFranc.

Questo sarà il primo di vari spin-off di The Batman attualmente in fase di sviluppo presso HBO Max. Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro l'Arkham Asylum, seguita da una storia dedicata al Gotham PD.