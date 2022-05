The Batman: l'honest trailer del film con star Robert Pattinson

The Batman, film con star Robert Pattinson che ha già ottenuto il via libera a un sequel, è ora il protagonista di un honest trailer.

Il video realizzato da Screen Junkies non può evitare di fare numerose battute sull'oscurità del lungometraggio e sull'approccio in stile emo alla storia del giovane miliardario protettore di Gotham City.

Nel video ironico che offre un approccio "onesto" al film The Batman si riassumono i problemi di Bruce Wayne e della città di Gotham City, prima di spiegare come agisce l'Enigmista e il modo in cui ha ottenuto dei suoi seguaci.

L'honest trailer sottolinea inoltre che il personaggio affidato a Robert Pattinson sembra fisicamente invincibile e ricorda l'importanza del suo maggiordomo, oltre a divertirsi commentando il lavoro dei poliziotti e gli enigmi che devono risolvere.

Gordon, inoltre, secondo gli autori, sembra pronto a farsi licenziare, mentre Catwoman ha problemi con il padre e il nome di Falcone non viene mai indovinato.

Il video commenta poi l'aspetto magnifico del film e la lunghezza fin troppo esagerata.

Non mancano nemmeno i soprannomi ironici dati ai protagonisti e i legami alla saga di Twilight.

Il sequel delle avventure di Batman verrà realizzato prossimamente e alla regia ci sarà nuovamente Matt Reeves dopo l'ottima accoglienza, da parte della critica e del pubblico, riservata a questa prima avventura con al centro Bruce Wayne nella versione interpretata da Pattinson.