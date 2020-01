The Batman: Glasgow diventerà Gotham City, cresce l'attesa per la nuova Batmobile!

Dopo l'Inghilterra, sarà la Scozia a ospitare la troupe di The Batman, Glasgow si trasformerà in Gotham City, attesa per la nuova Batmobile che dovrebbe comparire per le strade della città.

Glasgow si trasformerà in Gotham City per The Batman, come anticipa il Daily Record nelle prossime settimane la produzione dell'atteso cinecomic targato DC/Warner si sposterà in Scozia dove verrà ricostruita la città in cui opera Batman.

Glasgow, la seconda città più grande della Scozia, ospiterà il cast capitanato da Robert Pattinson e la crew di The Batman a partire da fine febbraio. Le strade di Glasgow si trasformeranno nella plumbea Gotham City e le riprese dovrebbero fornire l'occasione per dare finalmente un primo sguardo alla nuova Batmobile.

Al momento The Batman è in lavorazione a Londra e le prime foto rubate dal set ci hanno permesso di dare un primo sguardo al look di Colin Farrell nei panni del Pinguino. Una fonte ha svelato al Daily Record: "Glasgow verrà trasformata in Gotham City e, vista l'architettura della città, la città dovrebbe apparire grandiosa nel film. Sarà anche la prima occasione, per i fan DC, per vedere la nuova Batmobile perciò in molti si preparano a trascorrere ore sotto la pioggia per dare un primo sguardo all'auto di Batman."

Al momento il plot di The Batman, diretto da Matt Reeves, è ancora top secret, ma da quanto sappiamo finora al centro della storia troveremo un Bruce Wayne più giovane rispetto alla tradizione che metterà le sue doti di detective al servizio della lotta contro il crimine di Gotham City. Il film prevede la presenza di un nutrito gruppo di villain della tradizione inclusi Catwoman, Pinguino, Carmine Falcone e l'Enigmista. The Batman seguirà l'Uomo Pipistrello nei suoi anni formativi e potrebbe rappresentare il primo capitolo di una nuova trilogia con protagonista Robert Pattinson.

L'uscita al cinema di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.