The Batman: la Batcaverna appare nelle nuove foto dal set

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso e grazie al Daily Mail è possibile vedere qualche foto dal set che mostrano la costruzione di quella che sembra essere la Batcaverna.

Nel Regno Unito il team al lavoro sull'atteso progetto con star Robert Pattinson è infatti impegnato nell'allestimento del set necessario a girare alcune delle sequenze ambientate a Gotham City e gli scatti mostrano la location scelta per l'iconico spazio usato da Bruce Wayne come quartier generale.

Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Nel lungometraggio verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz) di cui è stato quindi mostrato il look in versione Selina con tanto di manicure in perfetto stile "felino", il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).