The Batman: le nuove foto di Catwoman anticipano una connessione con Anno Uno?

La lavorazione di The Batman è ripresa a pieno ritmo e le nuove foto dal set di Catwoman rivelerebbero un'importante connessione con la trama del fumetto di culto Batman: Anno Uno (Batman: Year One).

The Batman: Zoe Kravitz a braccetto con John Turturro

The Batman: Zoe Kravitz a braccetto con John Turturro

Le nuove foto di The Batman dal set di Liverpool mostrano Zoe Kravitz, John Turturro e Robert Pattinson a quello che sembra essere un funerale. Nelle foto compare anche Oswald Cobblepott/Pinguino (Colin Farrell), oltre a Carmine Falcone (John Turturro), che tiene sottobraccio Selina Kyle/Catwoman.

L'idea di Selina stretta al braccio di Carmine Falcone ha spinto alcuni fan a ipotizzare che lei sia figlia illegittima del boss della mafia di Gotham City, idea già suggerita nel fumetto del 1999 Batman: Dark Victory. L'ipotesi è stata smentita nel canone DC quando è stato indicato che il vero padre di Selina Kyle sarebbe Rex Calabrese, ma una connessione tra Catwoman e Carmine Falcone sarebbe invece stata confermata nei videogiochi dell'Arkhamverse senza però entrare mai in modo approfondito nella dinamica tra i due personaggi.

The Batman, scoperta l'identità dell'altra vittima dell'Enigmista?

Se si guardano con attenzione le foto dal set, si notano dei graffi sotto l'occhio destro di Carmine Falcone che si ricollegherebbero agli eventi di Anno Uno. Nella storyline, Catwoman cerca di derubare Falcone e i suoi soci e ferisce al volto in boss con gli artigli metallici del suo costume. All'epoca, le cicatrici erano state inserite come omaggio al vero gangster Al Capone, ma sono diventate parte integrante del personaggio di Falcone.

In precedenza, Zoë Kravitz ha ammesso di aver letto Anno Uno per prepararsi al ruolo di Catwoman. Il fatto che la sua Selina sia la figlia di Carmine Falcone e che tra i due sia già avvenuto uno scontro violento apre la possibilità a svolte intriganti nella trama di The Batman. Trama che, per adesso, resta ancora avvolta nel mistero.