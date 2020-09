The Batman, scoperta l'identità dell'altra vittima dell'Enigmista?

Il trailer di The Batman ci ha mostrato l'operato dell'Enigmista, e due vittime scelte dal villain per provocare il suo rivale: ecco chi potrebbe essere, secondo una teoria.

Uno degli elementi più interessanti del trailer di The Batman condiviso al DC FanDome è stato senz'altro il mistero attorno all'operato dell'Enigmista, che sappiamo essere il villain principale del film. Già solo nel filmato, infatti, sono due le vittime dell'antagonista designato, ma di chi si tratta?

La prima che vediamo, come riporta anche Comicbook, è stata confermata essere il sindaco di Gotham, ma che possiamo dire della seconda, l'uomo che irrompe in chiesa con dell'esplosivo attaccato addosso? Secondo i colleghi di Screen Rant, quello sarebbe Gil Colson, il personaggio interpretato da Peter Sarsgaard.

A farlo pensare, una serie di indizi che porterebbero verosimilmente a lui.

Prima di tutto, l'aspetto: capelli e barba rasata, un look che l'attore aveva già anticipato per Colson. Poi, le scritte sul veicolo: "DA" e DoA", acronimi di District Attorney e Dead on Arrival, ossia Procuratore Distrettuale, la carica ricoperta da Colson nella pellicola, e la frase idiomatica Morto all'Arrivo, che starebbe a indicare il suo destino.

Bisognerebbe poi tenere in conto che, mentre le riprese di The Batman non sono giunte neanche alla metà del periodo preventivato, Sarsgaard aveva affermato già settimane fa di aver quasi terminato di girare una possibile introduzione di un nuovo procuratore distrettuale... Harvey Dent.

Se infatti Colson, come dichiarato dallo stesso interprete, non è certo un tipo raccomandabile, e potrebbe inserirsi benissimo nel clima di corruzione che permea la pellicola con protagonista Robert Pattinson, Dent sarebbe certamente una boccata d'aria fresca considerati i suoi principi morali e la sua forte etica professionale.

Perché lasciarsi sfuggire un'occasione d'oro per porre le basiper il futuro Due Facce? Dopotutto, com'è che dicono nel trailer? "Niente più bugie".

Chissà se andrà davvero così... Nel frattempo, vi ricordiamo che The Batman sarà nelle sale a partire da ottobre 2021.