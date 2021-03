The Batman, “È un film fenomenale”, dice il regista della seconda unità

The Batman: Robert Pattinson "smascherato" in un'immagine dal trailer

Bradley Parker, regista della seconda unità di The Batman, ha commentato il nuovo lungometraggio di Matt Reeves. Attualmente impegnato con la promozione di un altro progetto a cui ha lavorato, Parker ha anche parlato del film con Robert Pattinson, spiegando il suo coinvolgimento durante una chiacchierata con Comicbook.com: "Abbiamo appena finito, ho diretto la seconda unità a Chicago. Adoro fare film grandi e piccoli. Mi diverte lavorare a ogni tipo di progetto, e ho sempre adorato lavorare con Matt Reeves, ed è un altro progetto, come Loki, che sarà incredibile. Sono entrambi progetti fenomenali."

Bradley Parker collabora con Matt Reeves dal 2010, essendo stato regista della seconda unità per Blood Story (dove ha anche lavorato come supervisore degli effetti speciali), Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie. La loro nuova collaborazione, The Batman, ha da poco terminato le riprese e uscirà nelle sale americane tra un anno, dopo essere stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria che ha influito sul calendario di lavorazione. Nel campo degli effetti speciali ha anche lavorato a lungometraggi come Godzilla II - King of the Monsters e Ad Astra, e a breve vedremo ciò che ha fatto in casa Marvel con la serie Loki, che debutterà su Disney+ l'11 giugno, all'interno della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

The Batman, il nuovo lungometraggio dedicato al vigilante di Gotham City doveva inizialmente far parte del DC Extended Universe, con Ben Affleck nelle vesti di protagonista, sceneggiatore e regista, ma l'attore ha preferito desistere per motivi personali, affidando la regia a Reeves prima di abbandonare in toto il progetto. Reeves ha poi reinventato il film, trasformandolo in un racconto a sé stante, senza legami con il franchise ideato nel 2013. È in lavorazione anche uno spin-off per HBO Max, che racconterà le vicende della polizia di Gotham un anno prima degli eventi del film.