The Batman: l'Enigmista smaschera la verità su Bruce Wayne nel trailer internazionale

Chi si nasconde sotto la maschera di Batman? A rivelarlo è l'Enigmista di Paul Dano nel nuovo trailer internazionale di The Batman. "Sono qui per smascherare la verità su questa città", afferma nel video l'enigmatico Edward Nashton, un serial killer mascherato che trasmette in diretta le sue macchinazioni sadiche contro l'élite di Gotham City. Nella parte finale del trailer, dove la vendetta arriva assumendo le sembianze di Batman (Robert Pattinson), Nashton sembra aver risolto l'enigma dell'identità del vigilante da poco in circolazione tanto che lo sentiamo esclamare: "Ho provato a raggiungerti, Bruce Wayne".

Cresce l'attesa dei fan per la visione di The Batman che si profila come una delle incarnazioni più spaventose dell'Uomo Pipistrello tanto che il regista Matt Reeves ha dichiarato a Total Film Magazine:

"Credo che questo film sarà il più spaventoso lungometraggio su Batman mai realizzato. La stessa idea di ciò che Batman fa è spaventosa."

Il regista aggiunge che Batman "non si è mai comportato in questo modo. Si tratta di una detective story, ma anche di un action movie e di un thriller psicologico."

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

Per Matt reeves, "The Batman narra l'origine di molti dei personaggi della nostra rogue galler. Selina Kyle non è ancora Catwoman, in realtà fa parte del viaggio. Oz Cobblepot non è ancora il criminale che sta per diventare. È il Pinguino - in effetti, non gli piace essere chiamato il Pinguino - e l'Enigmista sta emergendo per la prima volta. Quindi è tutto incredibilmente eccitante."

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.