The Penguin: ecco quando uscirà la serie spin-off di The Batman con Colin Farrell

Dopo mesi di attesa, il responsabile dei contenuti di HBO e della piattaforma digitale Max ha confermato la data d'uscita di The Penguin, la serie spin-off di The Batman che vedrà il ritorno di Colin Farrell nei panni del villain.

Parlando delle uscite in arrivo sulla piattaforma, Casey Bloys ha svelato finalmente che la serie spin-off The Penguin debutterà su Max il prossimo settembre. Questo per quel che riguarda la programmazione statunitense. In Italia, come annunciato qualche settimana fa, la serie verrà trasmessa da Sky e in streaming su Now e presumibilmente verrà diffusa in contemporanea.

Bloys, parlando dei prossimi contenuti forti in arrivo su HBO e Max si è concentrato su quello più imminente, ovvero la Stagione 2 di House of the Dragon, dopo la quale però si concentrerà su The Penguin.

"Uno dei vantaggi che penso abbiamo come azienda, mettendo da parte la HBO per un secondo, è tutta la proprietà intellettuale della Warner Bros. Quindi, dopo House of the Dragon, la prossima grande serie in arrivo sarà The Penguin con Colin Farrell. Il progetto è tratto da The Batman di Matt Reeves ed è fantastico. Proprio come Peacemaker era tratto da The Suicide Squad di James Gunn, è un ottimo esempio di ciò che si può fare. Uscirà a settembre".

Non solo The Penguin, arrivano i prequel di It e Dune

Sarà una seconda parte dell'anno davvero ricchissima per i Max e i suoi contenuti tratti dalle IP Warner. Non bisogna dimenticare, infatti, le serie prequel di It, Welcome To Derry, e di Dune, Dune: Prophecy, ambientata diversi anni prima dei film di Denis Villeneuve e di cui abbiamo già visto un primo trailer.

Bloys però non ha ancora una data d'uscita confermata per queste: "E poi, non so ancora se è stata fissata una data, ma in autunno usciranno la serie prequel di Dune, sulle origini delle Bene Gesserit. E poi nel 2025 torneremo nel mondo di It di Stephen King. La Warner Bros. ha realizzato due film e ora abbiamo in programma una serie prequel. E poi, ovviamente, la serie di Harry Potter, più avanti. Stiamo ancora lavorando con gli sceneggiatori per capire le loro proposte".