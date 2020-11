The Batman: ecco il trailer versione LEGO creato dai fan (VIDEO)

Nuovi fan di The Batman hanno creato un secondo trailer del film in versione LEGO, dopo quello già diffuso lo scorso settembre, mettendo on line un sorprendente remake del vero video.

Il trailer di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, svelato lo scorso agosto è stato un vero evento e ora alcuni fan del personaggio DC ha realizzato una versione interamente con i mattoncini LEGO, come era già successo lo scorso settembre grazie a un altro fan.

Realizzato interamente con i LEGO, questo trailer rivisitato di The Batman è un vero gioiellino. Ogni scena e ogni dettaglio del vero contenuto è stato replicato con i famosi mattoncini riproducendo personaggi e ambientazione. La musica, i dialoghi e i rumori dell'originale si adattano perfettamente alla versione LEGO, dove troviamo anche la stessa atmosfera oscura del film di Matt Reeves.

il trailer formato LEGO è stato prodotto da non meno di quattordici creatori, come possiamo leggere nei titoli di coda. Per raggiungere questo livello di perfezione, in effetti, solo un gruppo avrebbe potuto lavorarci realizzando un lavoro davvero ben fatto.

Nel trailer compaiono punti interrogativi al posto della data di uscita mentre il video rivela che il film è ancora in produzione. In effetti, la lavorazione è stata interrotta diverse volte a causa dell'emergenza sanitaria anche perché il protagonista Robert Pattinson ha contratto il virus qualche mese fa. Ma il mese scorso il set ha ripreso l'attività in Inghilterra.

L' uscita nelle sale di The Batman è attualmente prevista per marzo 2022, salvo ulteriori cambiamenti.