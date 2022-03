The Batman contiene un easter egg legato all'Enigmista di Jim Carrey?

Il film The Batman, diretto da Matt Reeves, contiene un easter egg dedicato all'Enigmista interpretato da Jim Carrey in Batman Forever.

The Batman contiene un easter egg legato all'Enigmista interpretato da Jim Carrey.

L'inaspettato legame è stato notato da alcuni fan che hanno condiviso le foto che confermano la presenza dell'elemento sui social media.

Nel film diretto da Matt Reeves l'Enigmista intepretato da Paul Dano indossa un paio di occhiali con la montatura trasparente. Come dimostrano gli scatti pubblicati online, quel modello è lo stesso indossato da Edward Nygma, interpretato da Jim Carrey, in Batman Forever prima della sua trasformazione mostrata nel film del 1995 diretto da Joel Schumacher.

The Batman, con star Robert Pattinson, considera numerosi easter egg legati alle precedenti versioni della storia di Bruce Wayne, come quella del 1996, grazie a una statua di Shakespeare che era apparsa nel progetto con protagonista Adam West.

In una delle sequenze finali sembra esserci inoltre un riferimento a Bane, uno dei nemici più iconici di Bruce Wayne, legato a un liquido verde che viene usato dal protagonista.

Per ora Reeves non ha ancora confermato gli eventuali legami con gli altri progetti ispirati ai fumetti della DC, lasciando che i fan proseguano con le proprie ipotesi riguardanti gli omaggi e gli easter egg.