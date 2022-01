The Batman: confermata la durata ufficiale del film con Robert Pattinson

Warner Bros ha svelato la durata ufficiale di The Batman: il film con star Robert Pattinson, in arrivo il 3 marzo, arriverà a quota 2 ore 55 minuti, con ulteriori 8 minuti dedicati ai titoli di coda.

Il progetto diretto da Matt Reeves diventerà così l'avventura di Bruce Wayne più lunga mai portata sul grande schermo.

The Batman: Batman in un'immagine dal trailer

I produttori di The Batman non hanno però svelato se negli otto minuti sono previste delle scene post-credits come accade spesso con gli adattamenti dei fumetti della Marvel e della DC.

La versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson dovrà affrontare nel film numerosi villain come l'Enigmista e il Pinguino, oltre a interagire con Selina Kyle, ovvero Catwoman.

Il film di Matt Reeves si posiziona inoltre al terzo posto nella lista dei film tratti dai fumetti più lunghi di sempre rimanendo alle spalle di Avengers: Endgame, che era arrivato a 181 minuti e Zack Snyder's Justice League che appare imbattibile

con i suoi 242 minuti.

Nel cast di The Batman, oltre al protagonista Robert Pattinson, ci sono anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright e Paul Dano.

Ecco la sinossi ufficiale dell'atteso lungometraggio:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l'Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Al fianco di Robert Pattinson, a ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál; con Andy Serkis ; e Colin Farrell .

Matt Reeves (il franchise Il pianeta delle scimmie) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film Il pianeta delle scimmie) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.