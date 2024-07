The Batman: dopo lo spinoff sul Pinguino ci sarà una nuova serie

Il mondo di The Batman, che ha preso il via con il film con Robert Pattinson, si espanderà con la serie The Penguin e con un nuovo progetto.

In precedenza Warner Bros Discovery aveva rinunciato alla produzione degli show Arkham Asylum e Gotham PD, il cui sviluppo sarà però usato per delineare una nuova storia.

Un universo in espansione

Dylan Clark, che fa parte del team della produzione del progetto per il piccolo schermo con star Colin Farrell, ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Stiamo considerando questo intero mondo come se fosse in relazione con chi è Batman. Gli antagonisti intorno a loro, tutto il crimine che deve essere affrontato nella città, e cercare di capire dove sono le aree migliori da esplorare".

La Batman Epic Crime Saga, come viene definita dal regista Matt Reeves e da Clark, dovrebbe essere composta anche da altri film.

La serie The Penguin racconterà cosa accade dopo la morte di Carmine Falcone (John Turturro) e avrà alcuni degli elementi che erano stati ideati per il potenziale show su Gotham P.D.. Nelle puntate si vedrà inoltre il rapporto tra il protagonista e sua madre, mentalmente disturbata, interpretata da Deirdre O'Connell.

Sofia Falcone, ruolo affidato a Cristin Milioti, ritornerà invece a Gotham dopo un periodo trascorso all'Arkham Asylum.

The Penguin, inoltre, sarà come un ponte tra i due film con star Robert Pattinson: "Stiamo quasi entrando direttamente nel secondo film che ha pianificato Matt".

La storia della serie

Con Gotham City lasciata in rovina dall'attacco dell'Enigmista, Oz vedrà la possibilità di prendere il comando dell'impero criminale del defunto Carmine Falcone. Sal Maroni sembra essere d'accordo, anche se Sofia Falcone non è disposta a lasciare che l'ex lacchè di suo padre prenda il controllo.

Tra gli interpreti ci sono Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dott. Julian Rush).