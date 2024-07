The Batman 2, grande annuncio atteso al Comic-Con: ecco cosa svelerà sul sequel

A quanto pare la Warner Bros. farà un grande annuncio al prossimo San Diego Comic-Con in occasione del panel dedicato a The Batman

Nonostante la data d'uscita di The Batman 2 sia stata rinviata al 2026 e le riprese debbano ancora prendere il via, pare che Warner Bros. farà un grande annuncio sul film in occasione del prossimo San Diego Comic-Con.

Come ricordato poche settimane fa da Andy Serkis, che nel nuovo universo cinematografico del Cavaliere Oscuro interpreta Alfred Pennyworth, le riprese del sequel firmato ancora una volta da Matt Reeves inizieranno nel gennaio 2025.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla insider Grace Randolph (non sempre affidabile al 100%, occorre ribadirlo), pare che la Warner annuncerà le new entry del cast di The Batman 2 alla prossima convention, una tra le più seguite dell'anno dagli appassionati di fumetti (e non) di tutto il mondo.

Prima tornerà Il Pinguino

Come annunciato recentemente, prima ancora del debutto della seconda avventura cinematografica del Batman di Robert Pattinson, toccherà allo spin-off sul villain di Colin Farrell colmare il divario e soprattutto l'attesa verso il prossimo film. La serie The Penguin debutterà su Sky e in streaming su Now a settembre (in concomitanza con l'arrivo negli Stati Uniti sulla HBO).

The Batman 2, Matt Reeves svela alcuni dettagli sulla trama

Serkis, inoltre, ha anticipato di non vedere l'ora di tornare a lavorare con Matt Reeves: "Conoscendo l'incredibile regista che è, posso solo supporre che sarà un'altra sceneggiatura brillante, perché quello che ha fatto con il primo film è stato davvero sorprendente. Ho adorato lavorare con Rob Pattinson, e non vedo l'ora di interpretare nuovamente Alfred".

Attualmente, The Batman - Part II ha una data d'uscita fissata al 1° ottobre 2026 nelle sale italiane.