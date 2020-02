The Batman, il costume di Robert Pattinson avrà gli occhi bianchi?

Il costume di Robert Pattinson in The Batman avrà gli occhi bianchi: le immagini dal set anticipano il dettaglio che sta entusiasmando i fan.

Le riprese di The Batman sono in corso, e trapelano alcuni dettagli sul costume, che potrebbe avere gli occhi bianchi, almeno così sembra osservando con attenzione le foto scattate sul set di Glasgow.

Nel trasporre determinate storie e personaggi sullo schermo, soprattutto quando si tratta di materiale proveniente dal mondo dei fumetti, ci sono alcuni elementi che i fan di lunga data sperano di vedere traslati, come ad esempio quelli appartenenti ai costumi degli eroi.

E dato che il look fa certamente la sua parte nel rappresentare al meglio i personaggi, non stupisce che molti fan di Batman abbiano il desiderio di vedere, tra le altre cose, un dettaglio in particolare nel film di Matt Reeves: gli occhi bianchi nel costume di Bruce Wayne.

I am so pumped for white eyes Batman https://t.co/iAhUVmoC8i — Nathann Layton (@Nathann_Layton) February 21, 2020

E a quanto pare, come segnala anche Screen Rant, le foto provenienti dal set del film - in cui possiamo vedere lo stunt di Robert Pattinson impegnato a girare alcune scene d'azione - potrebbero indicare un'alta possibilità che ciò accada. Dalle immagini, infatti, notiamo come la maschera possa vantare una sorta di ulteriore protezione per gli occhi, che in molti hanno osservato potrebbe essere facilmente modificata in CGI, in fase di post-produzione per dare l'impressione degli occhi più chiari.

I'm also betting those weird goggle lenses will be fully whitened in post-production to finally get those classic Batman eyes onscreen. pic.twitter.com/poI2F6YDGk — Mythos - Metrocop.net Returns 2020 (@LDMythos) February 21, 2020

In passato abbiamo visto anche il Batman di Bale sfoggiarli brevemente, mentre nella serie tv dell'Arrowverse, Batwoman, gli occhi bianchi sono una caratteristica del costume di Ruby Rose/Kate Kane.