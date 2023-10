The Batman, il costume di Robert Pattinson appare (e poi scompare) in Batman: Arkham Knight

Come rivela IGN, è un momento di emozioni forti per i fan dei giochi Batman Arkham. Il costume di Robert Pattinson in The Batman sarebbe stato aggiunto, e poi rimosso, da Batman: Arkham Knight su Epic Games Store.

Tutto è iniziato giovedì, quando gli utenti di X/Twitter hanno notato che il costume di Pattinson era stato aggiunto ad Arkham Knight e hanno documentato ampiamente l'evento con video e screenshot. GameSpot ha fatto una verifica per confermare l'evento.

The Batman - Part II introdurrà Robin/Dick Grayson [RUMOR]

Il costume è stato inserito per errore?

La reazione eccitata dei fan alla vista del costume di Robert Pattinson in Batman: Arkham Knight ha invaso il web, ma il lancio è stato strano per alcuni motivi. Per prima cosa, non c'è stato nessun annuncio da parte di Rocksteady o Warner Bros. Games per riguardo questo imminente arrivo. In secondo luogo, il videogame Arkham Knight ha otto anni e un cambiamento di questo tipo sembra piuttosto bizzarro. In terzo luogo, il costume era disponibile solo tramite Epic Game Store, non su Steam o sui formati console di Arkham Knight.

"Probabilmente non doveva essere ancora aggiunto", ha ipotizzato l'utente DefinitelyNotVenom sul subreddit r/BatmanArkham. "Rocksteady non ha fatto alcun annuncio a riguardo, quindi presumo che i giochi Epic abbiano semplicemente anticipato l'arrivo del costume."

Questa teoria potrebbe essere corretta visto che dopo poche ore i fan hanno notato che il costume era stato apparentemente rimosso dal gioco.