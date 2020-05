The Batman, Colin Farrell: "Il Pinguino avrà un piccolo ruolo"

Colin Farrell mette le mani avanti e svela che quello del Pinguino in The Batman sarà un piccolo ruolo, a quanto pare non sarà lui il principale villain del cinecomic.

Colin Farrell ha specificato che quello del Pinguino in The Batman sarà un piccolo ruolo. Nel corso di una recente intervista l'attore irlandese ha messo le mani avanti fornendo i primi dettagli del suo villain che, a quanto pare, non avrà un ruolo centrale nel film di Matt Reeves.

Un camera test di The Batman

In The Batman, Colin Farrell darà vita a una nuova incarnazione di Oswald Cobblepot, alias Pinguino. Parlando a GMA Network, l'attore ha anticipato con entusiasmo il suo prossimo ritorno sul set del film DC quando l'emergenza sanitaria si sarà conclusa rivelando che comunque non sarà troppo indaffarato visto che il suo è un piccolo ruolo, anche se avrà qualche "scena gustosa" nei panni del signore del crimine di Gotham City:

"Non avrò molto da fare, è un piccolo ruolo, ma ho un paio di scene gustose , è la mia creazione e non vedo l'ora di tornare sul set."

The Batman, Colin Farrell smentisce: "Quei capelli non sono per il Pinguino, solo un terribile errore!"

Le foto dal set in Scozia hanno svelato un primo sguardo al Pinguino di Colin Farrell in The Batman, che l'attore definisce "una sua creazione". A quanto pare non sarà lui il principale antagonista di Batman nel film. In attesa di saperne di più molti fan scommettono sull'Enigmista di Paul Dano e visto che finora niente del personaggio di Edward Nashton è stato rivelato, una notevole sorpresa potrebbe attendere gli spettatori.

In The Batman, in uscita il 1 ottobre 2021, troveremo anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman e John Turturro in quelli del boss Carmine Falcone. Dal lato della giustizia, a fianco di Bruce Wayne/Robert Pattinson ci sarano Jeffrey Wright nei panni del Commissario Jim Gordon e Andy Serkis in quelli del maggiordomo Alfred.