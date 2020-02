The Batman: Catwoman nelle nuove foto e video dal set

Le riprese di The Batman continuano e foto e video dal set regalano quelle che sembrano essere le prime immagini di Catwoman, il personaggio affidato all'attrice Zoe Kravitz.

Nei ciak di una sequenza d'azione in moto non sembra fosse impegnata la star, ma la sua controfigura che è salita su una moto.

Le immagini condivise online dai fan non dovrebbero inoltre aver svelato il costume ideato per Catwoman in The Batman. L'attrice coinvolta nei ciak diretti da Matt Reeves indossava infatti una tuta e un casco che non regalano molte anticipazioni riguardanti il look di Zoë Kravitz nell'atteso film.

I materiali apparsi online sembrano invece confermare che Bruce Wayne e Selina inizialmente potrebbero essere degli alleati uniti per combattere contro l'Enigmista e il Pinguino, i due villain coinvolti nella storia portata sul grande schermo.

Nei prossimi giorni, inoltre, sono in programma delle riprese nella location che sembra essere stata scelta per le scene ambientate all'Arkham Asylum.

Ecco i tweet:

So, update. Shooting starts tomorrow & I’ve been told where to get a good view for photos and videos! Fantastic! Now this is from a friend but take it with a pinch, but it looks to be real. This is Glasgow infirmary aka....ARKHAM ASYLUM/ ARKHAM STATE HOSPITAL!! #TheBatman #Batman pic.twitter.com/NC95vKlfBY — Red & Blue Wizard Warrior (@DoctorPrime894) February 21, 2020

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.