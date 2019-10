The Batman: Catwoman sarà un'attrice di colore? L'annuncio a breve

Secondo un rumor, a interpretare Catwoman in The Batman sarà un'attrice di colore e l'annuncio del casting potrebbe arrivare a breve.

Un rumor circonda The Batman: che a interpretare Catwoman sarà un'attrice di colore, e che il suo nome, o almeno il nome di tutte le candidate al ruolo, sarà svelato a breve.

Il responsabile del pettegolezzo intorno alla futura Selina Kyle è Justin Kroll, giornalista di Variety. Ospite del podcast "My Mom's Basement", Kroll ha svelato che la produzione di The Batman sarebbe attualmente alla ricerca di attrici di colore per la parte della femme fatale felina, e che circolano già alcuni nomi molto interessanti. Se ne ha fatto qualcuno? Naturalmente no, ma ha assicurato che l'annuncio sarà imminente e sarà una bella sorpresa per tutti i fan dell'Uomo Pipistrello.

Catwoman, ricordiamo, sarà solo una dei tanti cattivi che popoleranno il prossimo film con Robert Pattinson sotto il mantello del protagonista. Rispetto ai casting, le voci si rincorrono ormai da settimane, per esempio sulla partecipazione di Rihanna nei panni di Poison Ivy (e lei ha smentito, anche se non ha negato che le piacerebbe molto), o su quella, che sembra ormai quasi certa, di Jonah Hill, che pare sia in trattative con Warner per la parte del Pinguino o dell'Enigmista. Al momento gli unici interpreti realmente confermati sono Jeffrey Wright, che ha firmato per interpretare il commissario James Gordon, e naturalmente Robert Pattinson.

The Batman, firmato da Matt Reeves, è atteso per il debutto in sala a giugno 2021.