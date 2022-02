Continua la campagna promozionale per The Batman, e un nuovo cartellone pubblicitario ci mostra cosa succede alle vittime dell'Enigmista...

Ormai è partito il conto alla rovescia per l'arrivo di The Batman al cinema, che tra meno di un mese approderà nelle sale italiane (e di tutto il mondo). Intanto però continua la campagna promozionale, e questo nuovo cartellone dà prova di tutta la crudeltà dell'Enigmista.

Lo trovate in Germania, come ci fa sapere @thebatmanig su Instagram, e non potrebbe essere più inquietante: si tratta di uno dei nuovi billboard pubblicitari per il film di Matt Reeves, che figurerà l'Enigmista interpretato da Paul Dano come villain principale.

"Niente più bugie" è la frase simbolo scelta dal villain, che abbiamo visto comparire ancora e ancora nei vari teaser e trailer del film. Una crociata per la verità che l'Enigmista sta portando avanti contro il Giustiziere Mascherato di Robert Pattinson, e che sembra mietere sempre più vittime man mano che scopriamo nuovi dettagli sulla pellicola.

Come agirà Bruce Wayne? Cosa si inventerà per fermare la follia criminale dell'Enigmista? E che ruolo avranno nella storia la Catwoman di Zoë Kravitz e il Pinguino di Colin Farrell?

Le risposte a tutte queste domande e molto altro ci saranno date a partire dal 3 marzo, quando finalmente The Batman arriverà sul grande schermo.